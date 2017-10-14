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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
В матче "Крылья Советов" - "Ротор-Волгоград" тяжелую травму получил игрок гостей Андрей Киреев. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "волгоградцев" Валерий Есипов рассказал о том, что случилось.
- Успели пообщаться с докторами насчет характера повреждения у Киреева?
- Да, у него перелом лодыжки. Вы чуть ранее спросили, мог ли судья назначить штрафной в пользу "Ротора" перед голом "Крыльев". А сейчас я могу спросить у вас - что должен был сделать судья?
- По-хорошему, показать красную карточку...
- Заметьте, не я это сказал.
Начал свою пресс-конференцию Валерий Есипов со следующих слов:
- Приятно приехать в Самару, с которой мы давно не встречались. Что касается игры, то план на матч команда выполнила только в первом тайме. «Крылья Советов» – очень хорошая команда с крепким составом и тренерским штабом. Можно сказать, что во втором тайме нас прижали к своим воротам, мы отбивались. Атаки на нас обрушивались как салют на 9 мая. Самара нас переиграла и сегодня нам, откровенно говоря, повезло. Думаю, что болельщикам матч понравился, потому что было много борьбы, никто не убирал ноги в стыках. Хочу пожелать «Крыльям Советов» выполнить задачу на сезон. Андрею Валерьевичу желаю удачи и терпения. Он – хороший футболист и тренер. Желаю ему только хорошего.
- Ничья сегодня положительный для вас результат?
– Да, сегодня мы приобрели одно очко. Уровень игры «Крыльев» выше, чем у нас. Нужно было сыграть от обороны. И мы это сделали.
Источник: Rusfootball.info
- Успели пообщаться с докторами насчет характера повреждения у Киреева?
- Да, у него перелом лодыжки. Вы чуть ранее спросили, мог ли судья назначить штрафной в пользу "Ротора" перед голом "Крыльев". А сейчас я могу спросить у вас - что должен был сделать судья?
- По-хорошему, показать красную карточку...
- Заметьте, не я это сказал.
Начал свою пресс-конференцию Валерий Есипов со следующих слов:
- Приятно приехать в Самару, с которой мы давно не встречались. Что касается игры, то план на матч команда выполнила только в первом тайме. «Крылья Советов» – очень хорошая команда с крепким составом и тренерским штабом. Можно сказать, что во втором тайме нас прижали к своим воротам, мы отбивались. Атаки на нас обрушивались как салют на 9 мая. Самара нас переиграла и сегодня нам, откровенно говоря, повезло. Думаю, что болельщикам матч понравился, потому что было много борьбы, никто не убирал ноги в стыках. Хочу пожелать «Крыльям Советов» выполнить задачу на сезон. Андрею Валерьевичу желаю удачи и терпения. Он – хороший футболист и тренер. Желаю ему только хорошего.
- Ничья сегодня положительный для вас результат?
– Да, сегодня мы приобрели одно очко. Уровень игры «Крыльев» выше, чем у нас. Нужно было сыграть от обороны. И мы это сделали.
Источник: Rusfootball.info
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