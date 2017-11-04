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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в преддверии дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что неожиданное поражение железнодорожников от молдавского «Шерифа» (1:2) в Лиге Европы вызвано накопившейся усталостью, отметил, что получивший травму Маринато Гилерме — потеря для красно-зеленых, а также рассказал о преимуществах «Локо» перед армейцами.
- Что вы считаете главной причиной поражения «Локомотива» от «Шерифа»?
- Наверное, команда максимально выложилась в предыдущих матчах, и, видимо, на игру с «Шерифом» не осталось сил. Случаются иногда небольшие спады. Это нормальное явление. В физическом плане «Шериф» был посвежее. Наверное, соперники нацеленно готовились к этой встрече, а у «Локомотива» практически нет времени на передышку. У них сейчас каждая игра на вес золота. Плюс, конечно, повлияла и травма Гилерме. Это один из ключевых игроков в команде. После его замены команда не то что неуверенно стала действовать — просто, когда уходит лидер, это, конечно, оказывает определенное эмоциональное влияние. Никита Медведев — хороший, перспективный вратарь, но игровой практики пока мало имел, надо набираться опыта.
-Тем не менее многие уверены в том, что лидер РФПЛ в любом состоянии, с лидером или без, должен был обыгрывать победителя значительно более слабого чемпионата...
- Если брать вывеску, афишу, то, наверное, да. Если же говорить об игре, то после первого матча в Молдавии я был уверен, что дома придется тяжело. Единственный аутсайдер — это «Злин», явно слабая команда в этой группе. А «Копенгаген» и «Шериф» - достаточно ровные. Основные соперники «Локо» за выход в плей-офф.
- Как скажется это поражение и травма Гилерме на «Локомотиве» в игре с ЦСКА, который несколько дней назад праздновал волевую победу над швейцарским «Базелем»?
- Уверен, что встреча получится интересной. «Локомотив» умеет настраиваться на такие игры. Конечно, Гилерме — это потеря. Тем более в последних матчах он выручал в ключевых моментах, когда нужно было сыграть «на ноль». С другой стороны, в основном вся обойма к игре у «Локомотива» готова. «Локо» в матче с армейцами хочется доказать, что не случайно находится на первом месте. ЦСКА сейчас, после победы над «Безелем», тоже воодушевлен. Видно, что у армейцев есть какое-то поступательное движение вперед и они находятся в хорошей форме. Когда две команды находятся в оптимальной форме, болельщику интереснее смотреть на игру. Смотреть, кто на что способен.
- Каким представляется этот матч?
- Думаю, что игра будет осторожной: никто вперед не понесется. Но «Локомотив», получается, с позиции силы играет, потому что он на первом месте. Так что тут надо думать ЦСКА, что противопоставить «Локомотиву», как взломать оборону. Для армейцев это очень важный матч. Проигрывать нельзя. Если ЦСКА проиграет, отставание от лидера будет очень большим: 10 очков. Это почти невозможно отыграть. Поэтому это, конечно, больше проблема для армейцев: как они будут действовать.
- То есть фаворитом в дерби вы считаете «Локо»?
- Нет, я не вижу конкретного фаворита. Вижу двух сильных соперников. Сложно даже предположить, кто здесь победит. Кто в данный момент будет лучше готов и мотивирован, тот и победит. Но «Локомотив» имеет небольшое психологическое преимущество, поскольку в первом круге обыграл всех фаворитов. Армейцы же наверняка захотят взять реванш за домашнее поражение в июле.
- Что вы считаете главной причиной поражения «Локомотива» от «Шерифа»?
- Наверное, команда максимально выложилась в предыдущих матчах, и, видимо, на игру с «Шерифом» не осталось сил. Случаются иногда небольшие спады. Это нормальное явление. В физическом плане «Шериф» был посвежее. Наверное, соперники нацеленно готовились к этой встрече, а у «Локомотива» практически нет времени на передышку. У них сейчас каждая игра на вес золота. Плюс, конечно, повлияла и травма Гилерме. Это один из ключевых игроков в команде. После его замены команда не то что неуверенно стала действовать — просто, когда уходит лидер, это, конечно, оказывает определенное эмоциональное влияние. Никита Медведев — хороший, перспективный вратарь, но игровой практики пока мало имел, надо набираться опыта.
-Тем не менее многие уверены в том, что лидер РФПЛ в любом состоянии, с лидером или без, должен был обыгрывать победителя значительно более слабого чемпионата...
- Если брать вывеску, афишу, то, наверное, да. Если же говорить об игре, то после первого матча в Молдавии я был уверен, что дома придется тяжело. Единственный аутсайдер — это «Злин», явно слабая команда в этой группе. А «Копенгаген» и «Шериф» - достаточно ровные. Основные соперники «Локо» за выход в плей-офф.
- Как скажется это поражение и травма Гилерме на «Локомотиве» в игре с ЦСКА, который несколько дней назад праздновал волевую победу над швейцарским «Базелем»?
- Уверен, что встреча получится интересной. «Локомотив» умеет настраиваться на такие игры. Конечно, Гилерме — это потеря. Тем более в последних матчах он выручал в ключевых моментах, когда нужно было сыграть «на ноль». С другой стороны, в основном вся обойма к игре у «Локомотива» готова. «Локо» в матче с армейцами хочется доказать, что не случайно находится на первом месте. ЦСКА сейчас, после победы над «Безелем», тоже воодушевлен. Видно, что у армейцев есть какое-то поступательное движение вперед и они находятся в хорошей форме. Когда две команды находятся в оптимальной форме, болельщику интереснее смотреть на игру. Смотреть, кто на что способен.
- Каким представляется этот матч?
- Думаю, что игра будет осторожной: никто вперед не понесется. Но «Локомотив», получается, с позиции силы играет, потому что он на первом месте. Так что тут надо думать ЦСКА, что противопоставить «Локомотиву», как взломать оборону. Для армейцев это очень важный матч. Проигрывать нельзя. Если ЦСКА проиграет, отставание от лидера будет очень большим: 10 очков. Это почти невозможно отыграть. Поэтому это, конечно, больше проблема для армейцев: как они будут действовать.
- То есть фаворитом в дерби вы считаете «Локо»?
- Нет, я не вижу конкретного фаворита. Вижу двух сильных соперников. Сложно даже предположить, кто здесь победит. Кто в данный момент будет лучше готов и мотивирован, тот и победит. Но «Локомотив» имеет небольшое психологическое преимущество, поскольку в первом круге обыграл всех фаворитов. Армейцы же наверняка захотят взять реванш за домашнее поражение в июле.
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