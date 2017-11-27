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Симоне Индзаги: посмотрел повтор 20 раз и не понимаю, как судьи назначили пенальти

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал упущенную победу над "Фиорентиной" (1:1) в 14-м туре чемпионата Италии.

"Я посмотрел повтор 20 раз и не понимаю, как судьи приняли такое решение назначить пенальти. Наш игрок был первым на мяче, а соперник поднял ногу перед собой. В первом тайме на Пароло нарушали правила, но судья даже не воспользовался VAR", - приводит слова Индзаги Mediaset Premium.
Теги: Индзаги Лацио Фиорентина
Сегодня, 01:47
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