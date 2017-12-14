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Александр Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел дебютную игру за "горожан" в рамках премьер-лиги.

20-летний украинец вышел на поле в матче против "Суонси" (4:0). Он на 73-й минуте встречи заменил Делфа на левом фланге обороны.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 07:58
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
заменил Делфа на левом фланге обороны.
frowning
Регистрация: 12.02.2014
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