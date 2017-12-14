Александр Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел дебютную игру за "горожан" в рамках премьер-лиги.20-летний украинец вышел на поле в матче против "Суонси" (4:0). Он на 73-й минуте встречи заменил Делфа на левом фланге обороны.