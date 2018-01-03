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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Габулов: переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов
Вратарь сборной России Владимир Габулов, 2 января перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", признался, что вместе с новым клубом рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов.
"Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.
"Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.
Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!??? My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!???
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