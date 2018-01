Владимир Габулов: переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов

Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!??? My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!???

A post shared by @ vladimir_gabulov on Jan 3, 2018 at 5:56am PST