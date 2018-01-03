Владимир Габулов: переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов

Вратарь сборной России Владимир Габулов, 2 января перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", признался, что вместе с новым клубом рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов."Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.