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Владимир Габулов: переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов

Вратарь сборной России Владимир Габулов, 2 января перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", признался, что вместе с новым клубом рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов.

"Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.

Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!??? My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!???

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Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 20:05
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7
(7)
№7 Написал: Ville СПб (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: СуперШтангист
Это зря Габулов затеял. Мог бы всю жизнь вариться в нашей суперсильной РФПЛ и научиться пропускать в каждом матче еврокубков 10 лет подряд или 3 раза в очко в одном матче, как Гильерме.
Мог бы разглагольствать, как Смолов с Дзагоевым, о том, как он хочет уехать, пить, курить и поднимать огромные деньги, по меркам обычного жителя страны.

А он взял, и уехал. После такого я его вообще не уважаю, в отличие от Смолова и Дзагоева с Акинфеевым и Гильерме, не говоря уже о Дзюбе и Кокорине.

красава! жму!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:47) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Sergey Nasirov_2
СуперШтангист,
Я считаю верным шагом. Это один из последних шансов поиграть в лиге чемпионов и завоевать титулы.

Это сарказм был. Пока клоуны только балаболят в СМИ, о том, как хотят попробовать свои силы в других чемпионатах, профессионалы без лишних слов это делают
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)

СуперШтангист,
Я считаю верным шагом. Это один из последних шансов поиграть в лиге чемпионов и завоевать титулы.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Это зря Габулов затеял. Мог бы всю жизнь вариться в нашей суперсильной РФПЛ и научиться пропускать в каждом матче еврокубков 10 лет подряд или 3 раза в очко в одном матче, как Гильерме.
Мог бы разглагольствать, как Смолов с Дзагоевым, о том, как он хочет уехать, пить, курить и поднимать огромные деньги, по меркам обычного жителя страны.

А он взял, и уехал. После такого я его вообще не уважаю, в отличие от Смолова и Дзагоева с Акинфеевым и Гильерме, не говоря уже о Дзюбе и Кокорине.


Берегите свою Жабу.а то и она упрыгает в другой клуб..))
Регистрация: 19.05.2015
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:35) #
  • +4
  •  (4)

Это не вызов,а большая и заслуженная удача.Успеха!!!
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Это зря Габулов затеял. Мог бы всю жизнь вариться в нашей суперсильной РФПЛ и научиться пропускать в каждом матче еврокубков 10 лет подряд или 3 раза в очко в одном матче, как Гильерме.
Мог бы разглагольствать, как Смолов с Дзагоевым, о том, как он хочет уехать, пить, курить и поднимать огромные деньги, по меркам обычного жителя страны.

А он взял, и уехал. После такого я его вообще не уважаю, в отличие от Смолова и Дзагоева с Акинфеевым и Гильерме, не говоря уже о Дзюбе и Кокорине.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:29) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Владимир красавец! Только удачи и здоровья!!!!
Регистрация: 10.10.2006
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