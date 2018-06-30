Англия готовится выйти из группы, а Сенегал вернуть 2002-й год. Главные интриги одиннадцатого дня чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Англия готовится выйти из группы, а Сенегал вернуть 2002-й год. Главные интриги одиннадцатого дня чемпионата мира

В воскресенье на чемпионате мира завершится второй тур. Англия стремится досрочно оформить место в плей-офф, Сенегал готовится вернуть любителям футбола 2002-й год, а Польша и Колумбия сыграют в «матче смерти». Rusfootball.info предваряет очередной игровой день на мундиале.







Придумает ли Англия себе приключения на ровном месте?

Англия готовится выйти из группы, а Сенегал вернуть 2002-й год. Главные интриги одиннадцатого дня чемпионата мира


Накануне сборная Бельгии в матче с Тунисом показала то, чего не смогла сделать Англия в стартовой игре турнира – реализовала имевшиеся моменты в первом тайме и спокойно довела дело до победы. А вот команда Гарета Саутгейта мучилась против «орлов Карфагена», и лишь в самой концовке добилась нужного результата, хотя играла очень прилично. Особенно в первом тайме, растранжирив кучу голевых моментов.

Нет никаких сомнений, что англичане обыграют Панаму и вместе с бельгийцами оформят путёвку в 1/8 финала от группы G уже по итогам второго тура. Вопрос в том, сумеют ли Харри Кейн и компания избежать приключений в игре против дебютанта мундиаля? Панамцы в первом матче против Бельгии продемонстрировали неуступчивый характер и достаточно долго сдерживали мощный натиск «красных дьяволов», который достиг успеха лишь во втором тайме. Англия, естественно, постарается максимально решить вопросы относительно исхода данного противостояния. Но настраиваться на лёгкую прогулку команде Гарета Саутгейта не стоит. Тренер сборной Англии, в первую очередь, достучаться до Рахима Стерлинга и Джесси Лингарда – главных любителей транжирить голевые моменты.

Сенегал в погоне за достижением 2002-го года



Сборная Сенегала лишь второй раз в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Шестнадцать лет назад на полях Японии и Южной Кореи она произвела настоящий фурор, добравшись до четвертьфинальной стадии. Одним из лидеров той команды был нынешний главный тренер «львов теранги» Алиу Сиссе. Не секрет что этот ещё молодой специалист в сборной нынешнего созыва старается восстановить атмосферу, царившую внутри той знаменитой команды. Тренировки сенегальцев иногда походят на настоящие театральные представления. В частности, накануне игроки порадовали журналистов яркими танцами, которые также были визитной карточкой сборной образца 2002-го года.
В первом матче на нынешнем мундиале против Польши Сенегал показал, что её не зря многие считают на данный момент сильнейшей сборной Африки. «Львы теранги» вчистую переиграли европейцев, продемонстрировав, в первую очередь, очень организованный футбол, который несвойственен подавляющему большинству представителей «чёрного континента». В матче против Японии у команды Алиу Сиссе имеются хорошие шансы на победу, которая с высокой долей вероятности отправит её в плей-офф.

Япония не так сильна, как многим кажется

Сборная Японии преподнесла одну из главных сенсаций текущего чемпионата мира, обыграв в стартовом туре, пожалуй, сильнейшую команду группы – сборную Колумбии. Но нельзя сказать, что «самураи» в той встрече показали футбол выдающегося качества. Скорее, команда Акиры Нисино победила благодаря удачному для неё стечению обстоятельств. Безусловно, всякое может произойти и в воскресенье на поле «Екатеринбург-Арены», однако на бумаге японцы не выглядят предпочтительнее Сенегала. Неудивительно, что и букмекеры считают «львов теранги» небольшим фаворитом грядущего противостояния. У японцев в наличии есть исполнители, которые своими действиями могут развернуть ход игры в пользу собственной команды, но исходные данные говорят о том, что Сенегал всё-таки посильнее.

Польша или Колумбия – кто хуже?



Изначально сборные Польши и Колумбии считались главными претендентами на попадание в 1/8 финала от квартета H, однако и те, и другие выглядели не лучшим образом в стартовых матчах на турнире и закономерно их проиграли, поставив себя в сложное положение. Но если неудачу колумбийцев можно списать на раннее удаление Карлоса Санчеса, сломавшее «кофейщикам» всю игру, то у поляков нет никаких оправданий своему провальному выступлению в баталии против Сенегала. Кстати, в СМИ появились сообщения, что удалившемуся в первом матче Санчесу начали поступать угрозы. Надеемся, что обойдётся без происшествий. У Колумбии уже был печальный опыт, когда угрозы перешли в действия и привели к трагическим последствиям.

Если сравнивать эти команды по степени убогости, то поляки тут всё-таки превзошли своего соперника. Игравшие вдесятером весь матч колумбийцы по части атакующей изобретательности смотрелись более-менее адекватно. У поляков же не было ни намёка на какую-то целостность в игре. Левандовский вообще потерялся на поле и не оказал давление на оборону противника. Поэтому, более предпочтительными видятся шансы именно Колумбии на позитивный результат. К тому же, к грядущей встрече должен полностью восстановиться Хамес Родригес, который в игре против Японии лишь вышел на замену. Факт присутствия лидера также должен помочь команде Хосе Пекермана заработать три очка и сохранить «кофейщикам» шансы на выход из группы.

Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Теги: Кейн Хамес Родригес Левандовски
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