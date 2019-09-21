"Вильярреал" поднялся на 3-е место в Ла Лиге

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" в матче 5-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и поднялся на третье место в таблице.



Чемпионат Испании



5 тур



Голы: Касорла, 77 (пен.)



Вильяреал: Асенхо, Альбиоль, Торрес, Кинтилья, Пенья, Иборра (Онтиверос, 74), Касорла, Ангисса, Гомес (Чуквезе, 66), Морено, Бакка (Экамби, 58)



Вальядолид: Масип, Салису, Антоньито, Барба, Кико, Порро, Мичел (Эрвияс, 80), Алькарас, Плано (Тухами, 74), Рамирес, Гвардиола



Предупреждения: Кинтилья, 40, Иборра, 45+3, Барба, 60