Месси - лидер рейтинга по среднему количеству голов на клубном уровне, Роналду 2-й

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси - самый результативный футболист на клубном уровне в XXI веке. Его вечный конкурент Криштиану Роналду отстал на 0,1 гола за игру.

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На счету Месси 630 мячей в 726 матчах - он забивает в среднем 0,87 гола за игру. У Роналду 626 голов в 812 встречах - его средний показатель составляет 0,77.



Тройку рейтинга, составленного изданием Give Me Sport, замыкает форвард "Баварии" Роберт Левандовски (0,73).



В десятке также Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Килиан Мбаппе (0,65), Харри Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0,60).