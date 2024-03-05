- На данный момент Захаряну действительно тяжело адаптироваться в чемпионате Испании. Интенсивность там высокая, а Арсен пока не готов к этому темпу. От этого и частые травмы. Возможно, для адаптации нужно ещё больше времени. Может быть, стоит попробовать уйти в другой чемпионат. Например, в Нидерланды, - передаёт слова Пименова "Чемпионат".
20-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. В составе клуба из Сан-Себастьяна Арсен сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей в национальном чемпионате Испании. Несколько матчей своей команды футболист пропустил из-за повреждений.
Корнеев: переход Захаряна в "Реал Сосьедад" считаю ошибочным. Он устаёт так, что на креативность не хватает сил
Мостовой: считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всё отлично
Пименов: Захаряну тяжело адаптироваться в Ла Лиге. Может, стоит попробовать другой чемпионат - например, Нидерланды
Экс-нападающий французского "Метца" Руслан Пименов прокомментировал ситуацию российского хавбека Арсена Захаряна в испанском "Реале Сосьедад".
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