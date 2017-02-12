Томаш Росицки может не сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"

Полузащитник пражской "Спарты" Томаш Росицки может пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова", сообщает prazsky.denik.cz.



Скорее всего, чех не успеет восстановиться после травмы. Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону 16 февраля, а ответный 23 февраля в Праге.