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Томаш Росицки может не сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"
Полузащитник пражской "Спарты" Томаш Росицки может пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова", сообщает prazsky.denik.cz.
Скорее всего, чех не успеет восстановиться после травмы. Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону 16 февраля, а ответный 23 февраля в Праге.
Скорее всего, чех не успеет восстановиться после травмы. Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону 16 февраля, а ответный 23 февраля в Праге.
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