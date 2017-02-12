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Томаш Росицки может не сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"

Полузащитник пражской "Спарты" Томаш Росицки может пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова", сообщает prazsky.denik.cz.

Скорее всего, чех не успеет восстановиться после травмы. Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону 16 февраля, а ответный 23 февраля в Праге.
Теги: Росицки Спарта Ростов
Сегодня, 18:05
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Росицки конечно зверь . Но здоровья ему .
Регистрация: 23.09.2016
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