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Роберто Манчини: два матча без забитых мячей — не проблема для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром".

"Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко.

Трудно сравнивать "Вардар" с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.

Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.

Что касается предыдущих игр, то перед "Ростовом" мы провели очень изнурительный матч с "Утрехтом", а перед "Динамо" ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.

Единственная амбиция, которая у нас есть, — думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке", - цитирует Манчини официальный сайт "Зенита".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 21:25
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи нам и забитых голов
Регистрация: 17.05.2015
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