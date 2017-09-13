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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Роберто Манчини: два матча без забитых мячей — не проблема для "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром".
"Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко.
Трудно сравнивать "Вардар" с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.
Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.
Что касается предыдущих игр, то перед "Ростовом" мы провели очень изнурительный матч с "Утрехтом", а перед "Динамо" ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.
Единственная амбиция, которая у нас есть, — думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке", - цитирует Манчини официальный сайт "Зенита".
"Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко.
Трудно сравнивать "Вардар" с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.
Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.
Что касается предыдущих игр, то перед "Ростовом" мы провели очень изнурительный матч с "Утрехтом", а перед "Динамо" ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.
Единственная амбиция, которая у нас есть, — думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке", - цитирует Манчини официальный сайт "Зенита".
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