Юрий Семин: не у всех европейских команд такой непростой график, как у "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) посетовал на непростой календарь железнодорожников.– Сейчас у нас "Амкар", это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с "Копенгагеном", все вспомним и будем исправлять.– Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.– Давайте пока подождем. Все-таки он только пришел в команду, проводит третий матч, включая товарищеский на сборах. Не нужно ни восторгаться, ни говорить, что все плохо. Он нам будет помогать до конца чемпионата, мы его должны поддержать. И надеемся, все будет хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть замены.