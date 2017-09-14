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Юрий Семин: не у всех европейских команд такой непростой график, как у "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) посетовал на непростой календарь железнодорожников.

– Что нужно исправить перед следующей игрой?

– Сейчас у нас "Амкар", это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с "Копенгагеном", все вспомним и будем исправлять.

– Физически команда выдержит непростой график?

– Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.

– Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз – в основе. В каком статусе он убедительнее?

– Давайте пока подождем. Все-таки он только пришел в команду, проводит третий матч, включая товарищеский на сборах. Не нужно ни восторгаться, ни говорить, что все плохо. Он нам будет помогать до конца чемпионата, мы его должны поддержать. И надеемся, все будет хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть замены.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Копенгаген
Вчера, 23:29
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Новостник убейся пжлста ап стену. wink


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:44) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Тому кто писал заголовок, надо в голову гвоздь забить.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:38) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
О чем заголовок? Как он соотносится с текстом? Сёмин: "Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой."
Регистрация: 12.06.2016
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