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Владимир Эштреков: не стоит заранее отдавать победу "Локомотиву"

Экс-главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом".

"Уровень чемпионата России выше, чем чемпионата Молдавии. Но если команда пробилась в такую стадию Лиги Европы, то на одну игру она вполне может собраться. "Локомотив" по всем параметрам превосходит "Шериф", но все ведь решается на футбольном поле. И заранее отдавать победу "Локомотиву" не следует, к любому сопернику надо относиться с уважением. Я уверен, что не стоит кого-то из игроков команды выделять отдельно. То, что "Локомотив" сейчас находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, является хорошим заделом. А что касается содержания игры, то какие-то моменты всегда хочется улучшить. И главный тренер команды Юрий Семин хорошо все знает. И самое основное - футболистам сегодня надо показать тот уровень мастерства, который у них есть", - приводит слова Эштрекова "Р-Спорт".
Теги: Эштреков Локомотив Шериф
Сегодня, 20:39
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