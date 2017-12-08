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Александр Коломейцев: не хотелось бы играть в плей-офф Лиги Европы с российскими командами

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал, с кем хотел бы встретиться в плей-офф Лиги Европы.

Ранее главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин пошутил, что хотел бы в соперники "Спартак".

"Мне бы не хотелось играть в плей-офф с командами из России, уже неинтересно, потому хотел бы зарубежный клуб. Наверное, даже из чемпионата посильнее", - цитирует Коломейцева "Чемпионат.сом".
Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 07:19
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