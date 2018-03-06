Юрий Семин: очень надеюсь, что Ари будет готов к матчу с "Атлетико"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" отметил, что в последний момент перед игрой 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) было решено не рисковать здоровьем полузащитника Джефферсона Фарфана.– Матч со "Спартаком" был ключевым для нас во всех отношениях. И мы это прекрасно понимали. А поэтому, несмотря на недавно перенесенную травму, еще в прошлую среду Фарфан начал готовиться к игре наряду со всеми. Но в последний момент выяснилось: выйти на поле он сможет, только если врачи сделают ему обезболивающую блокаду. И в последний момент было принято решение не рисковать здоровьем форварда.– Здесь ситуация несколько иная. Он только набирает кондиции после операции на крестообразных связках. А игра в такую погоду и на тяжелом поле могла вполне спровоцировать рецидив. Учитывая это обстоятельство, а также плотный календарь в чемпионате и Лиге Европы, мы пришли к выводу, что не стоит испытывать судьбу и что нужно подождать, когда Ари будет готов на сто процентов.– Очень на это надеюсь.– Хорошие. Главное, что он, как и Ари, рвется в бой. Но все-таки последнее слово я оставляю за медиками.