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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции
Главный тренер тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко отметил слабые стороны "Зенита"
"Игроки "Зенита" значительно превосходят наших в мастерстве. Но у них есть и слабые стороны. Начало чемпионата, новый тренер, не все игроки находятся в оптимальных", - сказал Гуренко.
Спорт-Экспресс
"Игроки "Зенита" значительно превосходят наших в мастерстве. Но у них есть и слабые стороны. Начало чемпионата, новый тренер, не все игроки находятся в оптимальных", - сказал Гуренко.
Спорт-Экспресс
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