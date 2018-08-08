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Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции

Главный тренер тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко отметил слабые стороны "Зенита"

"Игроки "Зенита" значительно превосходят наших в мастерстве. Но у них есть и слабые стороны. Начало чемпионата, новый тренер, не все игроки находятся в оптимальных", - сказал Гуренко.

Спорт-Экспресс
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 15:07
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№7 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вдобавок флююгера, поголовно все алконавты, болельщики - быдло и дебилы, причем не мои слова, а руководство спит и видит, как бы свинтить - либо в Новгород, либо в Севастополь
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
А что у "Динамо" (Минск") разгар сезона? Интересно как Гуренко, как бывший защитник Локомотива, выстроил игру своей команды в защите? Все же, думаю, Зенит отгрузит Динамо как минимум пару голов.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (3)

Ну, знаменитый Сергей Витальевич, конечно, мудрак - видит насквозь зенитовскую слабость, болезность, хилость, тонкие ноги, надетые под трусами памперсы, отсутствие Шурика... Вот и Артёмушка забоялся - решил не ехать - опасается наскочить в Минске на мину.. Неужто сюрприз будет от минчан, зенит твою мать, не дай Бог...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00) #
  • -1
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Цитата: fd65
В болоте об этом не знают....

Прикинь, для нас это откровение.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
В болоте об этом не знают...... laughing


В СВИНАРНИ все знают.. joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (3)

У многих команд такие проблемы
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 15:11) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
В болоте об этом не знают...... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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