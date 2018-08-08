Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции

Главный тренер тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко отметил слабые стороны "Зенита""Игроки "Зенита" значительно превосходят наших в мастерстве. Но у них есть и слабые стороны. Начало чемпионата, новый тренер, не все игроки находятся в оптимальных", - сказал Гуренко.