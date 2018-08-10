Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал разгромное поражение питерцев от минского "Динамо" (0:4) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы."Отлично съездили в Минск. Покрыл разом весь евросезон "Зенита". Люби "Зенит" больше побед. Или, как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох", - написал Шац в Инстаграме