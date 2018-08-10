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Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал разгромное поражение питерцев от минского "Динамо" (0:4) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

"Отлично съездили в Минск. Покрыл разом весь евросезон "Зенита". Люби "Зенит" больше побед. Или, как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох", - написал Шац в Инстаграме
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 17:31
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№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Иван Канадов
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

ты ДОЛПОЁБ С.ЕБИСЬ ОТСЮДА ЗАПАРИЛ УЖЕ ВСЕХ СВОЕЙ ХЕРНЁЙ.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: Иван Канадов (Сегодня, 18:28) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 18:23) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И на том еврею хорощо-сэкномил....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:55) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
еврей причмокивает у Газпрома и зарабатывает на пенсию
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
А бабка Маня что говорит ?
Интересны её умные мысли, и не пукало какого то михуила
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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