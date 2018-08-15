Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Азамат Засеев: "Уфа" едет в Люксембург с целью не пропустить гол

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев поделился ожиданиями от второго матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы с люксембургским клубом "Прогресс".

"У нас хорошая функциональная готовность. Поэтому сейчас главное, чтобы был правильный настрой на ответную игру с "Прогрессом". А с этим у нас всегда всё в порядке.

Непривычно играть по два матча в неделю, но в то же время это очень интересно.

Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч. Поэтому мы едем с главной целью не пропустить гол и если получится - забить", — приводят слова Засеева Известия.
Теги: Уфа Засеев
Сегодня, 11:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч. Поэтому мы едем с главной целью не пропустить гол и если получится - забить

Трижды перечитал, пытаясь найти логику, связь между первой и второй фразами. Не нвшел. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Лучше ехать с целью забить на один гол больше .Надоели вы уже вонючие автобусы .
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже сверху поступила команда слиться, чтобы не показывать наших ЗМСов в Европе. Так что Уфа может пока еще потрепыхаться.... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.