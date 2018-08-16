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"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы

"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.

"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
Теги: Уфа
Сегодня, 17:14
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