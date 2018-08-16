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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:22
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (6)
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (6)
15:54
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
14:21
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
11:37
Молодежка тульского "Арсенала" сыграла товарищеский матч с заключенными исправительной колонии (1)
Молодежка тульского "Арсенала" сыграла товарищеский матч с заключенными исправительной колонии (1)
09:57
Максим Беляев: нам нужно брать очки в матче с ЦСКА. Они только пытаются нащупать свою игру (1)
Максим Беляев: нам нужно брать очки в матче с ЦСКА. Они только пытаются нащупать свою игру (1)
"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы
"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
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