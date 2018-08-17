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Это даже не на четвереньках. Уносите. Как "Зенит" уничтожил "Динамо"

После разгрома в Минске петербуржцам нужно было провести идеальный матч, чтобы остаться в Лиге Европы, однако сине-бело-голубые столкнулись с кучей трудностей и всё же сделали невозможное. Rusfootball.info отмечает, за счёт чего это удалось.

Против «Зенита» сегодня было все. В основное время судья не поставил 4 чистых пенальти, без учёта спорных моментов (падение Дриусси). На 72-й минуте Паредес подвёл команду и удалился. Нобоа травмировался уже в дополнительное время, «Зенит» на поле остался вообще без диспетчеров (Эрнани заменили). До 116 минуты минчане тянули время. Все это наложились на тяжелую форму сборников - Ерохина, Дзюбы, Кузяева. Они тащили матч на зубах.

На по сути гостевом матче, Дзюба оформил хет-трик. Мак оформил дубль, по голу забили - Дриусси, Паредес и Нобоа. Невероятная воля к победе вопреки всему. Спасибо!



О тактике

После удаления Паредеса «Зенит» оборонялся в схеме 4-4-1 (4-4-2 до удаления с Эрнани и Дзюбой впереди). В атаке Семак выбрал логичный путь, чтобы спастись, нужно упрощать игру. Все 128 минут команда играла через длинные передачи и скидки принимающих. Это работало.

Динамо снова играло свою традиционную схему 3-4-2-1 опустив линию обороны. Все также забрасывало длинные передачи в многочисленных контратаках. В таком тяжелейшем матче «Зенит» выиграл 58% единоборств и 60% верховых единоборств, настрелял 38 ударов - 14 в створ.

Парадокс. Артём показал процент выигранных единоборств ниже общекомандных, но был невероятно полезен в подыгрыше. 6 успешных обводок из 11, 13(это вообще законно?) ключевых передач. На выходе хет-трик и голевая передача. Космос.

Удаление Паредеса ключевой эпизод матча, лучшее что он мог сделать - уйти. На мяча Лео выдерживал длительные паузы, словно это не «Зениту» надо было отыгрывать 4 мяча. Не стоит мыслить категориями, что без Паредеса «Зенит» забил 6 мячей, но без него Нобоа единолично царил в опорной зоне, ему больше никто не мешал.



В своё время Гвардиола играл опорника (так называемого пивота), после карьеры он признавался, что ненавидел делить опорную зоне ещё с кем-то. Когда ты гений, проще одному. Не зря Бердыев прогнозирует, что Нобоа станет отличным тренером, у него и правда понимание игры на невероятном уровне. Никакая статистика не может передать насколько он глубоко понимает тактические ситуации и насколько быстро под них подстраивается. Собственно, со статистикой тоже полный порядок - 95 передач при 75% точности, с учетом длины и сложности передач, это отличные цифры. 4 отбора, 8 ключевых передач, 68% единоборств и 60% в воздухе. Гол со штрафного - вишенка на торте трудяги.

Семак принимал смелые решения

Ещё до удаления Семак отдал последние козыри - левого защитника Набиуллина заменил Заболотный, а вместо Эрнани Дриусси. Анюков переместился на левый фланг, Кузяев на правый фланг. Пришлось резко менять планы после эвакуации аргентинца, Дриусси закрывал дыру в опорной зоне при обороне. Дриусси выдаёт колоссальный объём работы в обороне и прессинге, он справился и с этой задачей (не без ошибок), у Семака не было другого выхода.



Ерохин играл левого крайнего полузащитника, но его роль была снова гибридной - игра в прессинге, подключение в атаку первым темпом, обмен позициями с Эрнани, а при кроссах Александр ещё и отвечал за дальнюю штангу на своём фланге. Сложнейшая тактическая задача, как по объёму, так и по исполнению. По исполнению есть вопросы, много брака в передачах (64% точности), катастрофическая реализация голевых моментов, как и ранее в Казани.

Справедливости ради, Семак бросил в пекло не подготовленного физически игрока (полностью пропущенная предсезонная подготовка, травма и ЧМ), у него снова не было выбора, но менять его стоило значительно раньше. К 102-й минуте Ерохин скорее всего уже мало что видел, о концентрации говорить не приходится.

Ну а мы ждём комментарии от гениев о четвереньках, Газпроме и ушедшем поезде. Уносите.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит». Использована статистика Инстат.
Теги: Зенит Динамо Минск Нобоа
Сегодня, 00:07
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№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гавриил Гаврилов
Все так банально!(( Сначала кто-то поставил большие деньги на Динамо и Зенит слил игру, а теперь белорусы вернули долг. Все как всегда в Росии...

Ну , а ты поставил наверное деньги на свой высер.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: Гавриил Гаврилов (Сегодня, 00:33) #
  • -3
  •  (3)

Все так банально!(( Сначала кто-то поставил большие деньги на Динамо и Зенит слил игру, а теперь белорусы вернули долг. Все как всегда в Росии...
Регистрация: 17.08.2018 [жалоба]
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