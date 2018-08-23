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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от победы питерской команды над "Мольде" в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы — 3:1.
"Сложный матч для "Зенита" был. В первом тайме одна ошибка вынудила команду перестраиваться по ходу игры. Это было связано с тем, что предложенные скорости были идеальны для построения обороны соперником "Зенита". Во втором тайме сделанные замены и спокойствие на скамейке помогли "Зениту" победить.
Я думаю, что победа заслуженная. Сказался и уровень, и опыт игроков. "Зенит", побеждая в таких трудных матчах, приобретает уверенность, мужает. И в целом, команда оставила хорошее впечатление.
Дзюба безусловно является ключевой фигурой для "Зенита". Да и в целом выбранная тренером командная структура не очень похожа на структуры предыдущих тренеров. И Дриуссии и Мак придают игре разнообразия в атаке. Мак так вообще, уже второй матч проводит активно. Непростая победа, но главное что на скамейке и на поле все понимают чего хотят.
Игра без Нобоа? Я не заметил его отсутствия. Эрнани хорошо вписался в эту модель игры. Я думаю, что это была равноценная замена", - цитирует Бышовца Sport24.
"Сложный матч для "Зенита" был. В первом тайме одна ошибка вынудила команду перестраиваться по ходу игры. Это было связано с тем, что предложенные скорости были идеальны для построения обороны соперником "Зенита". Во втором тайме сделанные замены и спокойствие на скамейке помогли "Зениту" победить.
Я думаю, что победа заслуженная. Сказался и уровень, и опыт игроков. "Зенит", побеждая в таких трудных матчах, приобретает уверенность, мужает. И в целом, команда оставила хорошее впечатление.
Дзюба безусловно является ключевой фигурой для "Зенита". Да и в целом выбранная тренером командная структура не очень похожа на структуры предыдущих тренеров. И Дриуссии и Мак придают игре разнообразия в атаке. Мак так вообще, уже второй матч проводит активно. Непростая победа, но главное что на скамейке и на поле все понимают чего хотят.
Игра без Нобоа? Я не заметил его отсутствия. Эрнани хорошо вписался в эту модель игры. Я думаю, что это была равноценная замена", - цитирует Бышовца Sport24.
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