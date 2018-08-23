Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от победы питерской команды над "Мольде" в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы — 3:1.

"Сложный матч для "Зенита" был. В первом тайме одна ошибка вынудила команду перестраиваться по ходу игры. Это было связано с тем, что предложенные скорости были идеальны для построения обороны соперником "Зенита". Во втором тайме сделанные замены и спокойствие на скамейке помогли "Зениту" победить.

Я думаю, что победа заслуженная. Сказался и уровень, и опыт игроков. "Зенит", побеждая в таких трудных матчах, приобретает уверенность, мужает. И в целом, команда оставила хорошее впечатление.

Дзюба безусловно является ключевой фигурой для "Зенита". Да и в целом выбранная тренером командная структура не очень похожа на структуры предыдущих тренеров. И Дриуссии и Мак придают игре разнообразия в атаке. Мак так вообще, уже второй матч проводит активно. Непростая победа, но главное что на скамейке и на поле все понимают чего хотят.

Игра без Нобоа? Я не заметил его отсутствия. Эрнани хорошо вписался в эту модель игры. Я думаю, что это была равноценная замена", - цитирует Бышовца Sport24.
Теги: Бышовец Нобоа Эрнани Зенит
Сегодня, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.