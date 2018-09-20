Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко недоволен игрой красно-белых в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (0:2, 88-я минута)."Красно-белые сегодня совсем плохие", - написал Павлюченко в Твиттере.