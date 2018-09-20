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Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко недоволен игрой красно-белых в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (0:2, 88-я минута).

"Красно-белые сегодня совсем плохие", - написал Павлюченко в Твиттере.
Теги: Павлюченко Спартак Рапид
Сегодня, 21:38
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(3)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А мне нравится, будет за третье место бороться, чтобы выйти в плей-офф КР.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так Олимпийские Чемпионы по большому пинг понгу говорят, что все ох#енно...., и карера лучший laughing laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Набор игроков есть команды нет как и игры тоже. Каррера раздербанил Спартак. У Ломовицкого в отличии от Ташаева нет не обводки не дриблинга, а он в основе ерунда какая-то. Педро всадник без головы. Один Мельгарехо молодец выделялся по игре.
С дерганой и судорожной игрой Карреры результата не добиться, да и Каррера на бровке как в штаны насрал.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 21:42) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
пускай говно,но оно наше народное smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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