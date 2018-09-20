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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко недоволен игрой красно-белых в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (0:2, 88-я минута).
"Красно-белые сегодня совсем плохие", - написал Павлюченко в Твиттере.
"Красно-белые сегодня совсем плохие", - написал Павлюченко в Твиттере.
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