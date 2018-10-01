"Арсенал" ради безопасности Мхитаряна не взял его в Азербайджан

"Арсенал" Принял решение не брать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на матч Лиги Европы с азербайджанским "Карабахом".Как информирует журналист Маттиас Карен, в команде опасаются за безопасность армянского футболиста, учитывая длительный армяно-азербайджанский конфликт."Карабах" сыграет с "Арсеналом" 4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что финал турнира также пройдет в Азербайджане.