Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
"Арсенал" ради безопасности Мхитаряна не взял его в Азербайджан
"Арсенал" Принял решение не брать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на матч Лиги Европы с азербайджанским "Карабахом".
Как информирует журналист Маттиас Карен, в команде опасаются за безопасность армянского футболиста, учитывая длительный армяно-азербайджанский конфликт.
"Карабах" сыграет с "Арсеналом" 4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что финал турнира также пройдет в Азербайджане.
"Газета.ру"
Как информирует журналист Маттиас Карен, в команде опасаются за безопасность армянского футболиста, учитывая длительный армяно-азербайджанский конфликт.
"Карабах" сыграет с "Арсеналом" 4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что финал турнира также пройдет в Азербайджане.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.