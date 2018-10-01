Новости партнеров

"Арсенал" ради безопасности Мхитаряна не взял его в Азербайджан

"Арсенал" Принял решение не брать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на матч Лиги Европы с азербайджанским "Карабахом".

Как информирует журналист Маттиас Карен, в команде опасаются за безопасность армянского футболиста, учитывая длительный армяно-азербайджанский конфликт.

"Карабах" сыграет с "Арсеналом" 4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что финал турнира также пройдет в Азербайджане.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Мхитарян
Сегодня, 23:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.