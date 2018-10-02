"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком"

"Вильярреал" взял в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака" 20 футболистов.Команда вылетела из Испании после сегодня после утренней тренировки. Игра состоится на "Открытие Арене" 4 октября.В Москву поехали: Серхио Асенхо, Андрес Фернандес, Мариано Барбоса, Хауме Коста, Альваро, Рамиро Фунес Мори, Виктор Руис, Марио Гаспар, Альфонсо Педраса, Мигель Лаюн, Даниэле Бонера, Санти Касорла, Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Ману Тригерос, Рамиро Герра, Карл Токо, Карлос Бакка, Никола Сансоне, Самуэль Чуквезе.