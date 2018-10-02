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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
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"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
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Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
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Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком"
"Вильярреал" взял в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака" 20 футболистов.
Команда вылетела из Испании после сегодня после утренней тренировки. Игра состоится на "Открытие Арене" 4 октября.
В Москву поехали: Серхио Асенхо, Андрес Фернандес, Мариано Барбоса, Хауме Коста, Альваро, Рамиро Фунес Мори, Виктор Руис, Марио Гаспар, Альфонсо Педраса, Мигель Лаюн, Даниэле Бонера, Санти Касорла, Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Ману Тригерос, Рамиро Герра, Карл Токо, Карлос Бакка, Никола Сансоне, Самуэль Чуквезе.
Команда вылетела из Испании после сегодня после утренней тренировки. Игра состоится на "Открытие Арене" 4 октября.
В Москву поехали: Серхио Асенхо, Андрес Фернандес, Мариано Барбоса, Хауме Коста, Альваро, Рамиро Фунес Мори, Виктор Руис, Марио Гаспар, Альфонсо Педраса, Мигель Лаюн, Даниэле Бонера, Санти Касорла, Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Ману Тригерос, Рамиро Герра, Карл Токо, Карлос Бакка, Никола Сансоне, Самуэль Чуквезе.
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