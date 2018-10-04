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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тренер "Славии": в матче с "Зенитом" мы заслужили победу, но рады были бы и ничьей
Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски прокомментировал «поражение своей команды от "Зенита" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Мы можем гордиться своей игрой. Она у нас получилась. Не получилась только концовка и голы. Во втором тайме мы были лучшей командой. Но футбол — игра голов. "Зенит" забил, и ему досталась победа.
Мы потеряли мяч в атаке. Кокорин удачно вышел, удачно подстерег ситуацию и забил. Такие мячи на ровном месте терять нельзя. Это была единственная наша ошибка в матче. Надо посмотреть, может быть, Дзюба сбил наших защитников с толку, сделав движение в сторону.
Если перечислять наши моменты, то у нас был выход один на один, удар в перекладину, были еще моменты. Голкипер "Зенита" сыграл блестяще. У нас было много голевых ситуаций, а у "Зенита" — одна. И он ее использовал.
Для нас все шесть матчей в группе ключевые. Если мы выиграем у "Копенгагена" в следующем матче, будет хорошо. Считаю, что сегодня мы заслужили три очка. Хотя были бы рады и ничьей. Мы знали, что "Зенит" очень опасен, когда владеет мячом. Поэтому мы пытались сыграть активно. Но мы разочарованы — наша отличная игра оставила нас ни с чем", - цитирует Трпишовски Sport24.
"Мы можем гордиться своей игрой. Она у нас получилась. Не получилась только концовка и голы. Во втором тайме мы были лучшей командой. Но футбол — игра голов. "Зенит" забил, и ему досталась победа.
Мы потеряли мяч в атаке. Кокорин удачно вышел, удачно подстерег ситуацию и забил. Такие мячи на ровном месте терять нельзя. Это была единственная наша ошибка в матче. Надо посмотреть, может быть, Дзюба сбил наших защитников с толку, сделав движение в сторону.
Если перечислять наши моменты, то у нас был выход один на один, удар в перекладину, были еще моменты. Голкипер "Зенита" сыграл блестяще. У нас было много голевых ситуаций, а у "Зенита" — одна. И он ее использовал.
Для нас все шесть матчей в группе ключевые. Если мы выиграем у "Копенгагена" в следующем матче, будет хорошо. Считаю, что сегодня мы заслужили три очка. Хотя были бы рады и ничьей. Мы знали, что "Зенит" очень опасен, когда владеет мячом. Поэтому мы пытались сыграть активно. Но мы разочарованы — наша отличная игра оставила нас ни с чем", - цитирует Трпишовски Sport24.
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