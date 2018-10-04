Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Тренер "Славии": в матче с "Зенитом" мы заслужили победу, но рады были бы и ничьей

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски прокомментировал «поражение своей команды от "Зенита" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы можем гордиться своей игрой. Она у нас получилась. Не получилась только концовка и голы. Во втором тайме мы были лучшей командой. Но футбол — игра голов. "Зенит" забил, и ему досталась победа.

Мы потеряли мяч в атаке. Кокорин удачно вышел, удачно подстерег ситуацию и забил. Такие мячи на ровном месте терять нельзя. Это была единственная наша ошибка в матче. Надо посмотреть, может быть, Дзюба сбил наших защитников с толку, сделав движение в сторону.

Если перечислять наши моменты, то у нас был выход один на один, удар в перекладину, были еще моменты. Голкипер "Зенита" сыграл блестяще. У нас было много голевых ситуаций, а у "Зенита" — одна. И он ее использовал.

Для нас все шесть матчей в группе ключевые. Если мы выиграем у "Копенгагена" в следующем матче, будет хорошо. Считаю, что сегодня мы заслужили три очка. Хотя были бы рады и ничьей. Мы знали, что "Зенит" очень опасен, когда владеет мячом. Поэтому мы пытались сыграть активно. Но мы разочарованы — наша отличная игра оставила нас ни с чем", - цитирует Трпишовски Sport24.
Теги: Славия Зенит
Вчера, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  нетрал   (Вчера, 23:25)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
хоть все перекладины и штанги обстучи ..один удар решает ВСЁ!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  vitaliy1977  Калининград (Вчера, 22:55)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Он прав. Славия была сильнее и мощнее.
Но побеждает тот, кто забивает на один мяч больше соперника...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:47)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: daveG
Обидно проигрывать матч, в котором в принципе всё складывалось. Но... это футбол. При невнятной говноигре Зеня вытянул 3 очка. И непонятно, это хорошо или плохо. Обещали выводы из урока в Каспийске. И где они? Их нет. Фарт, Кокора да проснувшийся Лунёв.



Выводы будем делать в воскресенье. После Краснодара.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  daveG  MO (Вчера, 22:42)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Обидно проигрывать матч, в котором в принципе всё складывалось. Но... это футбол. При невнятной говноигре Зеня вытянул 3 очка. И непонятно, это хорошо или плохо. Обещали выводы из урока в Каспийске. И где они? Их нет. Фарт, Кокора да проснувшийся Лунёв.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Вчера, 22:40)
  • -1
  •  (7)
online

Как ты ни раскрасься, все равно останешься обезьяной. Правильно что попуасов загнали на пальму. . Съешь банан .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.