Главный тренер "Бордо": не удивлен, что Семак тренирует "Зенит"

Главный тренер "Бордо" Эрик Бедуэ на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги Европы против "Зенита" назвал сине-бело-голубых суперсоперником.– Нельзя позволять себе лишнего, когда играешь против такой команды как "Зенит", к тому же у петербуржцев качественная линия защиты. Матч против "Копенгагена" ни в коем случае нельзя было проигрывать, учитывая количество созданных нами моментов. Нужно сделать выводы, взять самое лучшее из той игры, повторить созидательные элементы и показать хороший футбол.– Да, не будет одного из основных игроков атаки – Франсуа Камано. Но в "Бордо" есть кем его заменить.– Конечно, я помню Семака. Я работал в структуре "Бордо", а он играл на левом фланге "ПСЖ", был техничным и скоростным футболистом. У него отличное игровое прошлое, и у меня нет никаких вопросов и удивления, что он сейчас тренирует "Зенит".– Да, конечно, мы знали про этот суперстадион. Но также мы были в курсе, что завтра нас ждет встреча с суперсоперником.