«Айнтрахт» против «Челси» восхищал почти как «Аякс». Но Франкфурт хватило лишь на полчаса

Команда Ади Хюттера начала матч с «Челси» так же мощно, как её болельщики, но не рассчитала свои силы. Гости не смогли победить, но наверняка сделают это в домашней встрече.

Замены вынужденные и добровольные



12-й игрок



?? Absolutely incredible support from the Frankfurt fans.



This is how to kick-off a European semi-final!



? @btsportfootball#FRACHEpic.twitter.com/xi0wjCvRIj — The Sportsman (@TheSportsman) May 2, 2019

Плюс 10 миллионов за Йовича



Luka Jovi? has now scored nine goals in this season's #UEL, Olivier Giroud (10) is the only player with more.



Closing in on double figures. ?? pic.twitter.com/Rr0wXYwdA2 — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2019

Лофтус-Чик вытаскивает «Челси»



Ruben Loftus-Cheek's game by numbers vs. Frankfurt:



87% pass accuracy

70 touches

9/11 take-ons completed

4 shots

3 chances created

2 fouls won

1 shot on target

1 chance created

1 assist



Pictured here in his natural habitat...surrounded by opposition defenders. ? pic.twitter.com/OABJ3mcKLK — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2019

Хюттер – за атаку, Сарри – против себя



Лига Европы



1/2 финала



"Айнтрахт" – "Челси" 1:1



Голы: Йович, 23, Педро, 45

Сливать какой-либо турнир на полуфинальной стадии – бредовая идея, тем более когда этот турнир может принести тебе путёвку в Лигу чемпионов, мимо которой ты можешь пролететь. Но Сарри всё равно решил дать отдохнуть Азару и оставить его на усиление игры.Ади Хюттер таких звёзд в составе не имеет, но Анте Ребич также способен на многое. Однако хорват не мог сыграть сегодня из-за дисквалификации, по-прежнему травмирован Алле, так что тренер выбрал вариант с двумя нападающими вместо трёх. Пасьенсия, забивший важнейший второй гол в Лиссабоне, остался в запасе, как и едва не сливший команду своим удалением Ндика.Проблемы имелись и у Сарри: из-за травмы Рюдигера не оставалось ничего иного, кроме как ставить в центр обороны Кристиансена. Таким образом, неоптимальная оборона противостояла оскудневшей атаке «Айнтрахта».Однако в первые полчаса «Айнтрахт» играл будто бы в большинстве: в принципе, достаточно посмотреть видео, чтобы понять, что эта команда достойна титула.Остаётся только посочувствовать болельщикам «Айнтрахта»: «Челси» выделяет на ответный матч лишь 2 тысячи билетов, болеть у стадиона в Лондоне нельзя, а желающих отправиться на выезд столько, что франкфуртцы могли бы почти заполнить «Стэмфорд Бридж».Футболисты вышли на матч с таким воодушевлением, что везде создавали численное преимущество, везде были быстрее соперника. Болельщики, конечно, помогли, но необходимо прежде всего поговорить о работе Ади Хюттера. УЕФА нарисовал что-то типа 3-4-3, с началом матча стали очевидны 3-5-2, но по ходу игры «Айнтрахт» заиграл в подобие тотального футбола.При атаке вперёд даже центральные защитники. Причём шли так, будто они обычные крайки в схеме с четырьмя оборонцами. Понятное дело, не всегда одновременно, но всё же случались эпизоды, когда Хинтерегер оставался единственным защитником. От контратак спасал либо Жиру неточностями, либо сам Хинтерегер мелким фолом, либо партнёры в атаке, доводившие её до удара или стандарта.Таким образом, хозяева создавали численное преимущество на флангах и играли максимально размашисто. «Айнтрахт» нечасто опускался на свою половину, в основном съедая соперника прессингом, но, когда это случалось, всё начало атаки ложилось на Давида Луиза. За Жоржиньо присматривал Гачинович. В итоге рано или поздно следовала потеря, а франкфуртцы снова неслись вперёд.Боссы «Айнтрахта», конечно, желают голов всем своим игрокам, но среди прочих предпочли бы Луку Йовича в роли голеодора. Они и так летом смогут заработать пару годовых бюджетов, продав своего молодого бомбардира. Ну а раз он забивает такие шикарные мячи в ворота «Челси», то можно выжимать из покупателей ещё десяточек.Лука шикарно подстроился под навес Костича, отправив мяч точно в угол, хотя «нырял» в другую сторону. Гол стал красивым и очень логичным воплощением преимущества «Айнтрахта», да и символом его игры. Совсем не гостеприимная встреча в районе центрального круга, быстрое развитие атаки через фланг и пас в штрафную.Всю весну мы восхищались «Аяксом», так «Айнтрахт» вызывал похожие чувства. Но, в отличие от голландцев, сказка немцев после блестящих 30 минут превратилась в тыкву, а не во что-то симпатичное и яркое, напоминающее автобус. Франкфуртцы начали вставать, вжиматься в свою штрафную.Разбивать прессинг соперника и плотность в центре обороны первым принялся Лофтус-Чик. Рубен получал мяч и, никого не боясь, направлялся к штрафной. Он нанёс два опаснейших удара, помог вжать соперника. «Челси» стал забирать все подборы, выигрывать единоборства, зарабатывать стандарты. В итоге Лофтус-Чик доверил то, чего не смог сделать сам, Педро – 1:1.После перерыва англичанин продолжил феерить: соперникам приходилось зарабатывать жёлтые, чтобы его остановить, но чаще Лофтус-Чик всё равно прорывался и раскручивал быструю атаку. Только с ударами сегодня совсем не складывалось.Второй тайм стал продолжением концовки первого: «Челси» владел полным преимуществом, создавал момент, а гол казался делом времени. Лофтус-Чик, Педро просто «возили» соперников возле их штрафной, поселился у чужих ворот левый защитник Эмерсон. Даже Давид Луиз запросто мог оформить дубль.Замены тренеров удивили. Если выход Азара вместо Виллиана был обязательной программой, то выход Ковачича вместо феерившего Лофтус-Чика выглядел странно и повлиял точно не благотворно. Хюттер, со своей стороны, поменял опорника Фернандеша на нападающего Пасьенцию, хотя Франкфурт даже не подходил к чужой штрафной и едва держался.Показательным в плане деградации «Айнтрахта» по ходу матча был эпизод, в котором Канте и Азар, передавая мяч исключительно друг другу, неторопливо дошли от своей штрафной до чужой. И тут хозяева внезапно начинают создавать моменты. Создали аж три. То ли «Челси» успокоился, согласившись на ничью и глядя на вялого соперника, то ли сам подустал давить, но встречу, которую команда Сарри должна была выигрывать, она едва не отдала.Команды поделили матч на три разительно отличающихся друг от друга отрезка, но «Челси» сумел добиться нормального для себя результата. Очевидно, что в начале встречи лондонская команда не играла на своём уровне, а вот «Айнтрахт» прыгнул выше головы и «задохнулся». В гостях немцам обязательно нужно будет забивать, такая ничья делает их шансы не более предпочтительными, чем у «Валенсии».Трапп, Хинтереггер, Хасебе, Абрахам, Фалетт, Фернандес (Пасенсиа, 73), Роде, да Коста, Костич, Йович, Гачинович (Виллемс, 90+2).Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Педро, Жиру, Виллиан (Азар, 62).Кристенсен, 19, Хасебе, 58, Фернандес, 61