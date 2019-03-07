Эмерсон: победа "Челси" в Лиге Европы - приятный бонус

Защитник лондонского "Челси" Эмерсон Палмиери дос Сантос рассказал о том, чего ждет от завершительной игры Лиги Европы.В финале аристократы сразятся с "Арсеналом" за первенство в европейском турнире 29 мая в Баку."Я играл в ЛЕ лишь один раз. Тогда я еще выступал за "Рому". Помню, мы дальше 1/8 финала даже не прошли дальше. Зато теперь у нас есть шанс сыграть в финале. Очень надеюсь, что домой приеду с трофеем. Хочется выиграть его для себя, для товарищей, для руководства клуба и для болельщиков", — заявил футболист.24-летний спортсмен высказался и по поводу того, каким, по его мнению, будет стиль игры "Арсенала"."Мне кажется, они с первых минут уже будут играть агрессивно, потому что они не смогли пробиться в четвёрку", — сказал Эмерсон.