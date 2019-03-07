Два фаната получили ранения в Баку перед финалом Лиги Европы

Два болельщика получили ранения во время столкновений между фанатами английских "Челси" и "Арсенала".

Происшествие произошло перед финалом Лиги Европы в Баку.

По информации Daily mail, оба пострадавших были доставлены в больницу, где медики оказали им всю необходимую помощь. При этом остается неизвестным, болельщиками какого клуба они являются.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров заявил, что один британский фанат был отправлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Челси
Сегодня, 17:09
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