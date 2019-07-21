Лига Европы: у "Спартака" девять возможных соперников

Сегодня в 15.00 по московскому времени пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определится соперник или возможные соперники "Спартака".Участники этого этапа разделены на шесть групп, а внутри их – на "сеяных" и "несеяных". Красно-белые попали в группу 2."Брага", "Алашкерт"/"Стяуа", "Спартак", "Мольде"/"Чукарички", "Страсбур"/"Маккаби" Хф"Тун", "Лехия"/"Бреннбю", "Млада Болеслав"/"Ордабасы", "Арис"/АЭЛ Л, "Локомотив" Пл/"Спартак" Тр.Соответственно спартаковцам может достаться "Тун" или кто-то из победителей четырех пар.Первые матчи 3-го отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные – 15 августа.