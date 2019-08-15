Тренерские штабы "Спартака" и "Туна" определились со стартовыми составами своих команд на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Шюррле, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
"Тун": Фэвр, Хавенаар, Фаткич, Кастроман, Штилльхарт, Рапп, Каблан, Хефти, Гларнер, Суттер, Йосс.
"Спартак" - "Тун": составы команд на ответный матч ЛЕ
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