"Спартак" - "Тун": составы команд на ответный матч ЛЕ

Тренерские штабы "Спартака" и "Туна" определились со стартовыми составами своих команд на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.



"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Шюррле, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.



"Тун": Фэвр, Хавенаар, Фаткич, Кастроман, Штилльхарт, Рапп, Каблан, Хефти, Гларнер, Суттер, Йосс.