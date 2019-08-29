Егор Титов: "Спартак" пройдёт "Брагу", выиграть в два мяча вполне реально

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов сделал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" — "Брага", который состоится сегодня, 29 августа.

Фото: "Спорт-Экспресс"