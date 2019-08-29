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Егор Титов: "Спартак" пройдёт "Брагу", выиграть в два мяча вполне реально

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов сделал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" — "Брага", который состоится сегодня, 29 августа.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Постоянно сетуем на это, но по-прежнему не будет на поле Тиля и Ларссона, к сожалению. Задача у "Спартака" попроще, чем у "Краснодара", но она тоже не самая легкая. Нужно забивать и желательно не пропускать.

По тому, что я увидел в первой встрече, с этой "Брагой" можно играть, ее можно побеждать, и это не станет чудом. Выиграть в два мяча вполне реально. Я считаю, что "Спартак" пройдет дальше, несмотря на поражение в первом матче. Помогут болельщики. Победная серия в чемпионате зарядила энергией, уверенностью в себе.

Но чрезмерно рисковать не буду, выберу чистую победу в ответном матче. Думаю, что может и 1:0 быть, тогда дополнительное время. Но шансы, считаю, есть. "Брага" ничего невероятного в первом матче не показала", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".


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Теги: Спартак Брага Лига Европы Титов
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