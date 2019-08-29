Бывший игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча российского клуба с "Брагой" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Брага" — хорошая команда, португальские клубы в еврокубках слабыми не бывают. Видно, что команда крепкая, но не более того. Я думаю, "Спартак" не пропустит сегодня, я уверен, что красно-белые забьют минимум два мяча.
Самое главное не пропустить гол, это же "Спартак", который может уже на пятой минуте пропустить, а потом всю игру пытаться скрыть оборону соперника. Но я думаю, что "Брага" не пойдет вперед, они начнут от обороны, они будут играть по счету. Они сядут в оборону и будут лишь пытаться играть в контратаку. Мне кажется, у португальцев в подсознании будет мысль не пропустить, и это их погубит.
Думаю, когда "Спартак" забьет, они будут продолжать играть на контрвыпадах, тянуть до пенальти. "Спартак" должен забивать минимум два мяча и доводить дело до конца. Поэтому я поставлю на счет 2:0", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Роман Павлюченко: "Спартак" должен забивать минимум 2 мяча и доводить дело до конца
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