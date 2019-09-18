Защитник "Краснодара" Урош Спайич отметил схожесть в футболе, который показывают игроки его команды и соперника по Лиге Европы - швейцарского "Базеля".
"Мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол. Сила швейцарской команды видится в открытом атакующем футболе. Их игра похожа на нашу, поэтому будет открытый футбол. Мы очень мотивированы показать лучшую игру, это важно для нас и наших болельщиков", - цитирует Спайича ТАСС.
Урош Спайич: мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол
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