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Виктор Цыганков: победа над "Мальме" как глоток свежего воздуха для киевского "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал результат матча с "Мальме" (1:0).

"Шесть игр не выигрывали, и эта победа как глоток свежего воздуха для команды, для болельщиков. Рад, что нам удалось забить и выиграть. Поздравляю наших болельщиков с этой победой.

Мы долго изучали игру "Мальме", знали, что они собой представляют, тем более играли с ними на сборах зимой. У нас есть свой рисунок игры, который мы должны соблюдать, который мы договариваемся выполнять.

Все и всех поздравляли после игры. Сейчас такое время, эта победа очень многое значит. Для болельщиков в первую очередь. Надеюсь, дальше будет легче, мы будем отдавать все силы за победу, мы знаем, какой клуб представляем.

Огромное спасибо болельщикам, можно их понять, команда не выигрывала, но они не переставали ходить на матчи. Болельщикам нужен результат – это в первую очередь", — приводит слова Цыганкова пресс-служба "Динамо".


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Теги: Лига Европы Динамо Киев Мальме Цыганков
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