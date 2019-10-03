» » Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"

Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.
Фото: © ФК «Краснодар»
"Конечно, итог матча с "Базелем" — непростой момент для нас, но это футбол. Мы сохраняем позитивный настрой на следующие матчи. У нас отличная группа, все команды очень хорошего уровня. Тем не менее, мне кажется, мы способны выйти из сложившейся ситуации. Нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе", — отметил в разговоре с "Известиями" Вандерсон.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вандерсон Хетафе Краснодар Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
...
14 Алавес 7 8
15 Бетис 7 8
16 Хетафе 7 7
17 Сельта 7 6
18 Эспаньол 7 5
...
20 Леганес 7 2
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Василий Уткин: думаю, Черчесов не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле
Алексей Игонин: на протяжении всего матча не было сомнений, что "Зенит" обыграет "Бенфику"
Сергей Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с "Бенфикой" 1
Константин Кучаев: не сказал бы, что "Эспаньол" — явный фаворит в нашей группе
Александр Кержаков: "Зенит" добыл очень важную победу над "Бенфикой", великолепный результат
Никола Влашич: "Эспаньол" — непростая команда, но ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с "Лудогорцем" 5
Экс-игрок "Реала" Фернандо Санс: у "Хетафе" отличная команда и очень сильный тренер
«Барселона» очнулась и побила «Интер», «Ливерпуль» устроил валидол
Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"
Ари: "Краснодар" способен показать себя гораздо лучше, чем в первом матче Лиги Европы
Артем Дзюба опубликовал фото из победной раздевалки "Зенита"
Вирджил ван Дейк: очевидно, "Ливерпулю" есть что улучшить в своей игре
В СМИ написали о романе Вертонгена с девушкой Эриксена и драке между одноклубниками
Юрген Клопп: "Ливерпуль" открыл дверь, и "Зальцбург" ворвался в нее на полном ходу
Марк-Андре тер Штеген: с Месси на поле всегда легче
Капитан "Бенфики" Жардел: наше поражение — не столько заслуга "Зенита", сколько наши ошибки 4
Артем Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным в бомбардирском рейтинге 1
Интервью Дзюбы после "Бенфики": поцеловал мысли корреспондента, услышал "Астав" от Азмуна 1
В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ
"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги
Василий Уткин: итог матча с "Бенфикой" — "Зенит" иногда может быть крутым 7
Антонио Конте: "Интер" мог добиться большего в матче с "Барселоной", мы постоянно прессинговали
Лионель Месси: я устал, не хватает игрового ритма
Александр Кокорин сфотографировался с игроками "Зенита" после победы над "Бенфикой" 4
УЕФА признала Артема Дзюбу лучшим игроком матча "Зенит" — "Бенфика" 12
Артем Дзюба забил 7-й гол в Лиге чемпионов. Среди россиян больше только у Тихонова и Дзагоева 3
Николай Валуев поздравил "Зенит" с победой над "Бенфикой" 3
Мохамед Салах: у "Ливерпуля" хватило опыта, чтобы исправить ситуацию в матче с "Зальцбургом"
Эрлинг Холанд повторил достижение Ван Бастена, Симеоне и Дрогба в ЛЧ
Магомед Оздоев: гимн Лиги чемпионов — это нечто, мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась 3
Все новости