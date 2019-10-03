Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.
Фото: © ФК «Краснодар»
"Конечно, итог матча с "Базелем" — непростой момент для нас, но это футбол. Мы сохраняем позитивный настрой на следующие матчи. У нас отличная группа, все команды очень хорошего уровня. Тем не менее, мне кажется, мы способны выйти из сложившейся ситуации. Нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе", — отметил в разговоре с "Известиями" Вандерсон.
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