Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.

Фото: © ФК «Краснодар»