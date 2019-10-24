Титов: ставлю на чистую победу "Трабзонспора" в матче с "Краснодаром"

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" — "Краснодар", который состоится в Трабзоне сегодня, 24 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"