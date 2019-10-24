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Титов: ставлю на чистую победу "Трабзонспора" в матче с "Краснодаром"

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" — "Краснодар", который состоится в Трабзоне сегодня, 24 октября. Начало игры — в 22:00 мск.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Краснодар" сейчас совсем не в порядке. По делу краснодарцы не выиграли у "Динамо", которое само сейчас в кризисе. Кадровые проблемы очень больно бьют по "Краснодару". Не устаю повторять, что средняя линия просто потеряна. В прошлом сезоне она была, сейчас она проседает. Лучший игрок Газинский все еще лечится. Вроде бы должен уже был вернуться, но его все нет. Восполнить эту потерю невозможно. Выбыл француз Кабелла, давно нет Классона. Ари то играет, то не играет. Игнатьев травмирован. В последнее время еще и Вандерсона нет.

А здесь выезд в Турцию, где играть всегда сложно. Атмосфера будет очень горячей. И играть "Краснодару" с "Трабзонспором", который сейчас идет вторым в очень сильной турецкой лиге. Там есть очень опытные люди: Старридж, перешедший из "Ливерпуля", Соса, поигравший в куче клубов, включая "Баварию", Жоау Перейра, выступавший здорово в "Валенсии", Оби Микел, не нуждающийся в представлении.

Интересно, что "Трабзонспор" в каждом матче сезона пропускал. Но эта команда делает ставку на атаку. Есть исполнители. И недаром мы видим победу над "Бешикташем" 4:1, над "Газиантепспором" 4:1. Но у "Базеля" дома выиграть не удалось, хотя вышли вперед за 12 минут до конца.

Мы привыкли, что забивает "Краснодар" почти всегда. Но сейчас уже уверенности в этом нет. Новые футболисты очень долго притираются, сыгранности нет. Может, потенциал их и велик, хотя есть сомнения практически по каждому игроку, но прямо сейчас краснодарцы выглядят не лучшим образом.

Так что я поставлю на чистую победу "Трабзонспора". Он и опытнее, и по уровню футболистов минимум не хуже, и играет дома при мощной поддержке", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".


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Теги: Титов Краснодар Трабзонспор Лига Европы
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