Этим как обычно? ЦСКА и «Краснодар» попробуют подсластить еврокубковую неделю

И всё-таки мы пустили вперёд себя Португалию
Не так давно мы рассказывали о том, насколько важно удержать шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Без неё, скорее всего, представлять нас в Лиге чемпионов будет только одна команда, а слушать самый воодушевляющий гимн на свете (конечно, после российского) лишь один раз в неделю – ну такое себе.
Вчера «Зенит» проиграл «РБ», а «Бенфика» взяла верх над «Лионом». Битва проиграна, но война впереди. Для таблицы коэффициентов победы в ЛЕ стоят столько же, сколько и в ЛЧ, так что сегодня не менее важный день.
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«Спаренные матчи определяют судьбу группы»
Вчера на пресс-конференции наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сказал очевидность, от которой никуда не денешься. Российские команды отвратительно начали в Лиге Европы, но всё ещё можно исправить. Впереди у каждой команды по две игры, – ЦСКА с «Ференцварошем», «Краснодар» против «Трабзонспора» - которые окончательно решат, будут ли вообще шансы у наших представителей на плей-офф.
Так сложилось, что в обоих группах ситуация абсолютно зеркальная. «Хетафе» и «Лудогорец» лидируют (у них по 6 баллов), «Эспаньол» и «Базель» потеряли очки (у них по 4), а «Трабзонспор» и «Ференцварош» имеют по 1 баллу. ЦСКА и «Краснодар» на последних местах и проведут спаренные матчи против соседей-неудачников.
Есть ощущение, что это большая удача. Растерзанным и униженным в Европе «армейцам» и «быкам» нужен небольшой успех, хоть какие-нибудь победы. Если с этим получится, играть в последних турах против лидеров будет намного проще.
Как быстро ко всему привыкает
В прошлом году, когда кризисный «Спартак» бился в агонии, а соперники по группе ЛЕ злорадно команду Карреры-Рианчо-Кононова добивали, над красно-белыми дружно издевалась чуть ли не вся страна, потому что раньше никто из наших не занимал последнее место в группе Лиги Европы.
Прошло совсем немного времени и для нас это уже рутина – ведь сразу две команды расселись по подвалам своих групп. Не говоря уже о качестве футбола: то же поражение от «Лудогорца» в исполнении ЦСКА – настоящий позор.
Российско-украинское противостояние
Пусть сборные России и Украины разводят на международных турнирах, а в еврокубках представителям наших стран не дают играть между собой, но мы всё равно возьмём и найдём возможность посоперничать.
Мало того, что у соперника ЦСКА «Ференцвароша» украинский тренер Сергей Ребров. В составе венгерской команды достаточно игроков из Незалежней. По словам Виктора Гончаренко, они определяют игру «Ференцвароша» в центре - полузащитники Александр Зубков, Игнатенко и Харатин.
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Правда, Харатин и тренер Ребров на предматчевой пресс-конференции были максимально корректны и адекватны. Для дополнительного интереса к этому противостоянию нужно было вызывать Яремчука, который не может не вспомнить о России, даже когда его сборная выходит на Евро.
- Особенно ли важна игра против московского клуба? Я - профессиональный футболист. Я не делю игры на важные или принципиальные, - говорил Игорь Харатин.
Впрочем, возможность разжечь у игроков «Ференцвароша» ещё будет. Прошлым летом Хачериди в составе ПАОКа наглядно продемонстрировал, насколько легко это можно сделать.
Выдержит ли «Краснодар» давление турецких трибун?
У Турции дела в этих еврокубках обстоят даже хуже, чем у нас, но у представителей этой страны есть козырь, который не зависит от схем и состояния футболистов – трибуны. Под их давлением тают силы даже у самых классных игроков, которые вроде бы уже привыкли ко всему и не реагируют ни на какие условия матчей.
В квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» играл против греческого «Олимпиакоса» (а сопоставимы по стилю боления с турками лишь балканские фанаты) и был растерзан хозяйской командой. Конечно, дело не только в этом, были и сугубо футбольные причины, но то, что «Краснодар» себя чувствовал очень некомфортно, было очевидно.
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Наверное, надо признать, что даже в случае ничейного результата и ЦСКА, и «Краснодар», скорее всего, потеряют реальные шансы на выход из группы. Если это произойдёт одновременно с обоими командами – будет катастрофа.
Хотя таковой она уже и не кажется. За последние годы чемпионат России сделал несколько шагов назад, причём сложно сказать, в чём именно конкретная проблема. Какое-то время казалось, что в деньгах, но в минувшее лето клубы премьер-лиги потратились очень солидно.
Одно радует – наши руководители понимают необходимость перемен и уже реагируют. Ведь со следующего сезона у нас ужесточение лимита на легионеров!
Идём, как говорится, верной дорогой.
Фото: ПФК ЦСКА, РПЛ, "СЭ"