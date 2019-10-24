Гончаренко: нас выматывают, мы проводим много атак - и получаем встречные

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча против "Ференцвароша" (0:1), рассказал от кого исходила инициатива пообщаться с фанатами и объяснил, в чём главная проблема команды в центре

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- Мы имеем продолжение того, что мы видели во многих матчах. Мы очень хорошо проводим первый тайм, второй тайм играем очень плохо. Те моменты, которые мы создавали, должны были реализовать. К сожалению, не получилось. Но главная причина это плохой второй тайм, а не загубленные моменты.



Чем объяснить плохую реализацию? Путём тренировок можно улучшить завершение атаки, но не коренным образом. Скорее играет психология. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота, большого вратаря, когда расслаблен - наоборот. Важно, в каком состоянии ты подходишь к эпизоду. Если ноги ватные, сложнее реализовать момент.



Масса факторов. Тем более когда ты только восстанавливаешься, тренировать удары по воротам не стоит.



- Тренер соперника сказал, что вам было тяжело на уфимской синтетике (ЦСКА играл против «Уфы» на минувших выходных, прим. Rusfootball.info), это помешало сегодня играть быстро...



- На что точно не надо ссылаться – на синтетику. И на невезение. Синтетика могла сказаться в последние 15 минут, но никак не на всём втором тайме.



Есть разницу между торопливостью и быстрой игрой. Мы слишком торопимся обострить, из-за этого остаётся слишком много пространства за нашей спиной. Нас выматывают, мы проводим много атак – больше всех в лиге, - поэтому и получаем встречные атаки.



Щенников? Он мало тренируется. Последний раз он играл в мае. Больше трёх месяцев без тренировочной практики... Он ещё слишком мало тренируется, чтобы попадать в заявку.



- О чём общались с фанатами после игры?



- Это была инициатива капитана. Я считаю, это правильно. Когда тяжело, мы должны быть с болельщиками. Нельзя прятаться от них. У нас есть с ними контакт.



Как отношусь к формулировке молодая команда? Надо улучшать молодую команду тренировками. Такие турниры, как чемпионаты мира, Лига чемпионов, чемпионат Европы, выигрывают опытные футболисты. В моем случае это может показаться оправданием, но мы имеем всего двух опытных игроков.



Наш состав перспективный, но молодой. Опыт приобретается путём даже таких поражений.



Задача тренера делать так всегда, чтобы команда проявила свои сильные стороны, и скрывать недостатки. Если у нас есть проблемы, мы будем с ними работать, попробуем улучшить. У нас есть определённые проблемы в центре поля. Любое сочетание опорных полузащитников нацелено только на атаку. Мы знаем об этом проблеме. В первом тайме неплохо атаковали, но когда Ахметов и Обляков сваливаются на фланги, появляются сложности, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info