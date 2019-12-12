Закончились первые матчи заключительного тура Лиги Европы. ЛАСК и "Спортинг", ещё до старта игры обеспечившие выход в плей-офф, определили, кто выйдет из группы с первого места. ЛАСК победил со счетом 3:0.
Оставшиеся ниже ПСВ и "Русенборг" сыграли вничью 1:1.
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом" 2:2, "Айнтрахт" уступил португальской "Витории" 2:3, но все равно занял второе место в группе и вышел в плей-офф.
На первом месте осталась лондонская команда.
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", ЛАСК разгромил "Спортинг"
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