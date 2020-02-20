"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Первый матч плей-офф ЛЕ для "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" завершился вничью.

Фото: twitter.com/manutd

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, но на 36-й минуте Антони Марсьяль восстановил равенство на табло. Ответная встреча пройдет 27 февраля на "Олд Траффорд".



Лига Европы



1/16 финала



"Брюгге" — "Манчестер Юнайтед" 1:1



Голы: Деннис, 16 - Марсьяль, 36



"Брюгге": Миньоле, Дели, Де Купер (Шрейверс, 74), Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта (Вормер, 46), Ванакен, Ритс, Тау (Кетеларе, 64), Деннис



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделёф, Уильямс, Далот, Шоу, Магуайр, Мата, Матич, Перейра (Фред, 72), Лингард, Марсьяль (Игало, 69)



Предупреждения: Баланта, 40, Ванакен, 54, Перейра, 69