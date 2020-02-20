Хозяева открыли счет на 16-й минуте, но на 36-й минуте Антони Марсьяль восстановил равенство на табло. Ответная встреча пройдет 27 февраля на "Олд Траффорд".
Лига Европы
1/16 финала
"Брюгге" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Деннис, 16 - Марсьяль, 36
"Брюгге": Миньоле, Дели, Де Купер (Шрейверс, 74), Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта (Вормер, 46), Ванакен, Ритс, Тау (Кетеларе, 64), Деннис
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделёф, Уильямс, Далот, Шоу, Магуайр, Мата, Матич, Перейра (Фред, 72), Лингард, Марсьяль (Игало, 69)
Предупреждения: Баланта, 40, Ванакен, 54, Перейра, 69
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Первый матч плей-офф ЛЕ для "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" завершился вничью.
Фото: twitter.com/manutd
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