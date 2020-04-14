Орлов: ответный матч "Зенита" с "Баварией" в 2008 году - это песня

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал об эмоциях в матче между "Зенитом" и "Баварией" в Кубке УЕФА (4:0) в 2008 году.

"Матч "Зенита" с "Баварией" в 2008 году — это песня. Первая игра завершилась со счётом 1:1, а в ответной сине-бело-голубые победили — 4:0. После были всякие сплетни. Дошли слухи до того, что якобы отцы "Зенита", то есть богатые люди города, заплатили "Баварии", чтобы она проиграла. Даже если платят деньги, то со счётом 0:4 не проигрывают. Такие прецеденты были, но не с "Зенитом". Это был последний матч знаменитого рыжего вратаря Кана из "Баварии" и сборной Германии. Четыре пропустил! То есть прощальный матч ему устроили очень горький", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

Напомним, в 2008 году "Зенит" одержал победу в Кубке УЕФА, одержав победу над "Рейнджерс" со счетом 2:0.


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Теги: Орлов Зенит Бавария
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