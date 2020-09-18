"Унылая игра и отвратительный результат". Вратарь "Динамо" Шунин - о вылете из Лиги Европы

Пост вратарь опубликовал на своей странице в инстаграме.
Вчера, 17 сентября "Динамо" потерпело поражение от тбилисского "Локомотива" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и завершило выступление в турнире.
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Это был провал, что тут ещё скажешь. Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это. ? Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать всё, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов.
В чемпионате России бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав в 7 турах 11 очков.