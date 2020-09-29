"ПАОК - очень организованная команда, действует дисциплинированно и видно, что это крепко обученная команда с хорошей атакой. Первая игра показала, что мы можем добиваться нужного результата и победили.
Мы не сомневаемся, что завтра нас ждет очень тяжелая игра. Главное - выйти и отдать все силы и тогда всё будет очень хорошо. Мы не думаем о ничейном результате, завтра хотим победить", - приводит слова Смольникова Rusfootball.info.
Встреча пройдет 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.
Напомним, что в первой игре "Краснодар" обыграл ПАОК со счетом 2:1.
Смольников: нас ждет тяжелая игра с ПАОКом
Защитник "Краснодара" Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионом с ПАОКом.
Фото: ФК "Краснодар"
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