"Если взять отличие между российским и голландским чемпионатами, тут более открытая игра. Мы знаем, как действует "Фейеноорд", и это не та команда, которая будет глубоко обороняться. Знаем, что они будут завтра атаковать. Мы тоже. Ожидаем тот футбол, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет открытый матч в чистом виде с переходами в одну и другую сторону, но будет интересно", - сказал Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.
"Фейеноорд" за 7 матчей в чемпионате Нидерландов забил 17 голов, пропустив при этом 9. ЦСКА же за 13 матчей 25 раз отправил мяч в секту ворот соперника, а пропустил 10.
Напомним, что встреча красно-синих с "Фейеноордом", который возглавляет Дик Адвокат, состоится завтра, 5 ноября. Начало матча - в 23:00 по Москве.
После 2-х туров ЛЕ в активе ЦСКА 2 очка и 2-е место в группе К. "Фейеноорд" же с 1 очком расположился на 4-й строчке. Их соперниками по группе также являются загребское "Динамо" и "Вольфсберг".
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Гончаренко: не могу сказать, что игра с "Фейеноордом" будет открытая, но будет интересно
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: ПФК ЦСКА
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