"Мы каждый день мониторим состояние каждого игрока и достаточно хорошо выглядим, даже если сравнивать последние два сезона. По физическом состоянии команды проблем нет и наша аккумулировать энергию на каждую игру. Что касается Влашича, то это пример современного футболиста. Ты должен играть на трех фронтах - национальную сборную, клуб, еврокубки и достаточно на высоком уровне. Он достаточно сильный физически, он находит паузы, чтобы во время игры восстановиться и если бы был какой-то риск, мы бы его заменили, а так мы знаем его состояние, потому он играет все игры по 90 минут", - сказал Гончаренко.
В текущем сезоне 23-летний Влашич в составе ЦСКА провел 18 матчей и забил 6 мячей.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Гончаренко: Влашич - это пример современного футболиста
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о физическом состоянии полузащитника Николы Влашича.
Фото: Sportbox
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