Бубнов: непопадание ЦСКА в плей-офф Лиги Европы второй год подряд - очевидный провал

Телеэксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Фото: Sportbox
- Безусловно, за такую игру и результат ЦСКА заслуживает исключительно отрицательной оценки. Непопадание в плей-офф Лиги Европы второй год подряд - очевидный провал. При этом нет никакой разницы в классе на фоне австрийцев или бельгийцев: они довольно легко обыгрывают наши ведущие клубы! Видимо, у нас чересчур завышенные представления об уровне чемпионата России, - передает слова Бубнова Sportbox.

Во встрече 5 тура группового турнира Лиги Европы московский ЦСКА уступил на своем поле австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 22 минуте - красивым дальним ударом под перекладину отличился форвард гостей Визингер. После этого поражения у красно-синих не осталось шансов на выход в плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ: на их счету 3 очка после 5 матчей, в то время как у "Фейеноорда" 5 очков, у "Вольфсберга" 7 и у загребского "Динамо" 11.

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Теги: ЦСКА Бубнов
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