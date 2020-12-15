Напомним, что соперником "быков" на стадии 1/16 финала ЛЕ стало загребское "Динамо". Комментируя итоги жеребьевки для "Краснодара", Тихонов отметил, что "Динамо" является непростым оппонентом. Также он заявил, что у "быков" вряд ли возникнет недооценка соперника.
"Зря все радовались, что "Краснодар" попал именно на них. Не думаю, что у "Краснодара" будет недооценка соперника после выступления в Лиге чемпионов. Они поняли, что это такое и куда надо стремиться в будущем", - отметил Тихонов.
Источник: Матч ТВ
Тихонов: не думаю, что "Краснодар" недооценит загребское "Динамо"
Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов высказался об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для "Краснодара".
Фото: "Краснодар"
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