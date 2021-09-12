— Выдохнули после победы, за счет командных действий удалось хорошо сыграть.
К Лиге Европы подходим с хорошим настроением, этот турнир все очень ждут, — цитирует Джикию Sport24.
27-летний Джикия в текущем сезоне сыграл в восьми встречах, отдав голевую передачу. Контракт защитника с московским клубом истекает в 2024 году.
15 сентября "Спартак" сыграет с "Легией" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Москве на "Открытие Банк Арене".
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Джикия: к Лиге Европы подходим с хорошим настроением, этот турнир все очень ждут
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия подвел итоги матча с "Химками" (3:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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