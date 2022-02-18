По словам Малафеева, игра "Зенита" и "Бетиса" хорошо смотрелась, особенно это касается первого тайма. Бывший вратарь "Зенита" также отметил, что петербургская команда не заслуживала поражения.
"В целом игра хорошо смотрелась, было достаточно хорошей скорости и много борьбы. Первый тайм действительно был интересный, сначала был провальный для "Зенита", но в целом затем игру выровняли и по забитым мячам, и потом игра была на встречных курсах, были обоюдоострые моменты. <...> Еще ничего не потеряно, шансы есть и с такой игрой. "Зенит" не заслуживал поражения с учетом двух таймов и самой игры", - заявил Малафеев.
Отметим, что второй матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет на поле испанской команды 24 февраля.
Источник: Спорт-Экспресс
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Малафеев заявил, что "Зенит" не заслуживал поражения в матче с "Бетисом"
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение команды от "Бетиса" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы (2:3).
Фото: ТАСС